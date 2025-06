Amerigo Vespucci a Livorno per la penultima tappa del Tour

Il commento di Eugenio Giani

"Mi sento orgoglioso come presidente della Toscana di questa tappa che a Livorno rafforza e configura come strutturali i rapporti tra la Toscana e la esperienza della nave scuola Vespucci" ha detto il governatore Eugenio Giani, intervenendo all'arrivo del Vespucci nel porto Mediceo. "Ringrazio la Marina militare - ha aggiunto - per l'attenzione da sempre offerta a questa sinergia con la Toscana siglata dalla presenza del presidente della Repubblica pochi mesi fa, con Sergio Mattarella che dette il segno forte di ciò che significa Livorno, l'Accademia con quello che è l'orgoglio e la difesa attraverso la Marina del nostro Stato". "Ieri sera a Firenze - ha concluso - ho avuto modo di ricordare il luogo dove viveva quell'Amerigo Vespucci, che poi ha interpretato con il suo nome il significato di messaggio universale che dà questa nave, e che con il nome Amerigo nel 1507 portò alla definizione dell'America. Con un nome tutto toscano che aveva ricevuto dal nonno, e quindi il cordone ombelicale che lega la Toscana attraverso Livorno, attraverso il nome di Amerigo Vespucci all'esperienza della nave scuola è qualcosa che stamani si rafforza e che dà il senso profondo del nostro orgoglio come toscani per il legame con quella che è la nave forse più conosciuta e interpreta il sentimento più diffuso tra gli italiani per il senso e l'opera della Marina Militare".