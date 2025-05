Amerigo Vespucci, a Civitavecchia per la 16esima tappa del Tour

Lo storico veliero della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia. Sarà possibile visitarlo gratuitamente dal 28 maggio, presso il Molo del Bicchiere Banchina Guglielmotti, fino al 3 giugno, previa prenotazione on line sul sito ufficiale

L'Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, presso il molo del Bicchiere banchina Guglielmotti. La nave lascerà Civitavecchia nelle prime ore della mattina del 3 giugno per navigare verso Livorno. A Civitavecchia, 16ª tappa del Tour Mediterraneo, la nave scuola della Marina Militare sarà affiancata dal Villaggio IN Italia, iniziativa nata da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi e Ninetynine.