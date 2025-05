Amerigo Vespucci, Luna Rossa accoglie il veliero a Cagliari

Ieri sera l'accoglienza di Luna Rossa, che ha veleggiato con l'Amerigo Vespucci all'ingresso del porto di Cagliari. Oggi il primo assalto di scolaresche e appassionati al Molo Ichnusa: ritorno in Sardegna per la nave scuola della Marina militare italiana, varata il 22 febbraio 1931. Primo giorno di visite a bordo del veliero, comandato da un sardo, il capitano di vascello Giuseppe Lai, di Ozieri, che proprio oggi riceverà il 'premio Lions Ozieri alla cultura e impegno sociale'. "È la nave più bella del mondo" - racconta Matteo Sgherri, caporeparto marinesco - "quest'anno compie 94 anni di storia e di vita. In questi anni ha percorso i mari di tutto il mondo. Si è appena concluso il tour mondiale in porti di 30 Paesi. Abbiamo percorso quasi 47mila miglia e alla chiusura del tour europeo raggiungeremo quota 50mila".