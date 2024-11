Uruguay, Yamandù Orsi è il nuovo presidente: le reazioni

"Sarò il presidente che costruirà una società piu' integrata, dove, nonostante le differenze, nessuno potrà essere lasciato indietro dal punto di vista economico, sociale e politico", assicura Yamandu' Orsi nel suo primo discorso da presidente eletto dell'Uruguay. Congratulazioni da tutta l'America Latina per la vittoria del candidato del centro sinistra del Frente Amplio ascolta articolo



Yamandù Orsi, candidato di centrosinistra del Frente Amplio è stato eletto presidente dell'Uruguay, come hanno mostrato i risultati ufficiali, avendo sconfitto l'avversario di centrodestra Alvaro Delgado candidato del Partido Nacional. Il ballottaggio è stato molto combattuto. Con il 94,4% delle schede scrutinate, Orsi ha ottenuto 1.123.420 voti rispetto ai 1.042.001 di Delgado, come si rileva nei dati diffusi dalla Corte elettorale del Paese.

URUGUAY ELECTIONS - ©Ansa

Orsi: "Ha vinto il Paese dell'uguaglianza" "Sarò il presidente che costruirà una società più integrata, un Paese più integrato, dove, nonostante le differenze, nessuno potrà essere lasciato indietro dal punto di vista economico, sociale e politico",assicura Yamandu' Orsi nel suo primo discorso da presidente eletto dell'Uruguay rivolgendosi alle migliaia di simpatizzanti riuniti attorno al suo comitato elettorale per festeggiare la vittoria del candidato di centrosinistra del Frente Amplio. "Sarò il presidente che chiederà ancora e ancora il dialogo nazionale per trovare le soluzioni migliori. Certo, con le nostre proposte, ma anche ascoltando bene quello che ci dicono gli altri", rimarca Orsi. Approfondimento L'Uruguay va al 2° turno col candidato di sinistra Orsi in vantaggio

Presidente Paraguay a Orsi: "Impegno per collaborare" Il presidente del Paraguay, Santiago Pena, ha sentito il candidato di centrosinistra del Frente Amplio, Yamandù Orsi, vincitore delle elezioni presidenziali in Uruguay e si è congratulato con il popolo uruguaiano per la sua "massiccia partecipazione" al secondo turno elettorale. "Alla fine della giornata, ho contattato il presidente eletto Yamandù, per esprimere l'impegno del Paraguay a continuare a collaborare a beneficio delle nostre nazioni", ha scritto Pena su X. Approfondimento Elezioni Uruguay: si vota per presidente, Parlamento e due referendum

Argentina: "Ratificheremo il nostro impegno a lavorare insieme" Il Governo argentino si è congratulato con l'Uruguay per una "giornata civica esemplare" e ha salutato il presidente eletto, Yamandù Orsi, per la sua vittoria alle elezioni presidenziali. "La Repubblica argentina si congratula con il popolo uruguaiano per la sua giornata civica esemplare e saluta il presidente eletto Yamandu' Orsi per la sua vittoria", ha scritto su X il ministero degli Esteri argentino. "Ratifichiamo il nostro impegno a lavorare insieme con l'Uruguay per rafforzare l'agenda comune e il benessere di entrambi i paesi", si aggiunge nel comunicato.