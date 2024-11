Esercito di Kiev: "Imminente offensiva russa a sud di Donetsk". LIVE

La Lituania ha inviato un nuovo pacchetto di aiuti per l'esercito ucraino comprendente generatori elettrici, pezzi di ricambio per veicoli corazzati M113, armi di vario tipo e pezzi di ricambio per disposititivi militari. Lo comunica il ministero della Difesa di Vilnius. Dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, la Lituania ha fornito supporto militare a Kiev per un totale di 705 milioni di euro.