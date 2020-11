Natale, l'Austria critica l'Italia: “Se Ue ferma sci dia ristori"

A Vienna non piace la misura sul tavolo riguardo lo stop all'avvio della stagione sciistica. E chiede che, in caso il divieto dovesse essere imposto da Bruxelles, il ristoro arrivi dall'Unione europea stessa. "Non posso condividere l'iniziativa italiana. In Austria ci sarà di certo un turismo invernale", ha detto la ministra per il Turismo Elisabeth Koestinger

Austria: previsto un "ampio protocollo di sicurezza" approfondimento Covid, con impianti sciistici chiusi a rischio il 70% della stagione "I nostri operatori turistici si baseranno su un ampio protocollo di sicurezza, l'apres ski per esempio non sarà consentito”, ha fatto sapere ancora la ministra austriaca. La responsabilità dei contagi, secondo Koestinger, non è quindi da attribuire esclusivamente al turismo e agli esercizi pubblici. In ogni caso, se dovesse esserci un divieto dello sci a livello europeo, allora andrebbe garantito un risarcimento per un settore che dà lavoro a 700.000 persone, ha detto ancora la ministra. Il ministro delle Finanze Bluemel, intanto, ipotizza che uno stop peserebbe per circa 2 miliardi di euro e ha perciò proposto fondi diretti che lo Stato potrebbe redistribuire alle aziende interessate, oppure una riduzione del contributo che l'Austria versa all'Ue.