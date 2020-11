11/17 ©Fotogramma

Il governo italiano starebbe trattando un’intesa europea con l’obiettivo di vietare le vacanze sulla neve a livello europeo, anche per evitare che si creino situazioni di concorrenza tra le zone alpine. In Francia Macron si è preso 10 giorni per decidere, in Germania la riapertura delle piste è stata rinviata a dicembre