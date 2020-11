1/15 ©Getty

Sarà un Natale diverso, sobrio, il primo dell’era Covid-19, lo continuano a ripetere esperti e politici. E mentre la data delle festività natalizie si avvicina sempre più, si fanno più insistenti anche le ipotesi che prevedono diverse rinunce per gli italiani: dalla libertà di spostamento tra regioni, fino alla possibilità di festeggiare in compagnia o di trascorrere qualche giorno di vacanza in montagna sugli sci. Ecco quali sono i possibili scenari al vaglio dell'esecutivo per il prossimo Dpcm

