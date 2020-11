Per una settimana bianca in sicurezza durante la pandemia di coronavirus, sono in arrivo le “linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici”. Per ora si tratta di una bozza, ma domani il documento arriverà in Conferenza delle Regioni e poi sarà sottoposto a governo e Cts. Ecco cosa prevedono le regole su cui si sta discutendo