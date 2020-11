Il sindaco di Firenze: “Peggio della fascia rossa c’è il rischio di sprecarla, se stringiamo i denti riusciremo a tornare in una condizione più normale” in vista delle festività. Sull’Rt: “Stiamo andando verso l’1.5, dobbiamo stabilizzare questo dato”. Poi un appello sulla scuola: “Non è stata e non è la causa di focolai e di contagi, si smetta di mettere al mondo della scuola la maglia nera dell’epidemia”

A Natale “niente feste, niente cenoni, niente occasioni di raggruppamento” che potrebbero vanificare gli sforzi fatti finora per contrastare la seconda ondata della pandemia di Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). A lanciare l’appello è il sindaco di Firenze Dario Nardella, che invita anche a comprare i regali con uno shopping “rispettoso delle regole di distanza e con le mascherine, e con i negozi spero aperti, il mondo del commercio sta soffrendo tantissimo”.

“Non sprechiamo la fascia rossa, dobbiamo stabilizzare l’Rt” approfondimento Covid, Natale senza cenone? Le ipotesi e le opinioni degli esperti Nardella si rivolge poi ai cittadini toscani: “Peggio della fascia rossa c’è il rischio di sprecarla, se stringiamo i denti riusciremo a tornare in una condizione più normale in vista del Natale”. E spiega che da un Rt a 1.8 “stiamo andando verso l’1.5, dobbiamo stabilizzare questo dato, se riusciremo a farlo per un periodo consolidato la Toscana uscirà dalla zona rossa”. “L’impegno per il tracciamento è fortissimo”, aggiunge il sindaco di Firenze, che racconta del tracciamento di tutti gli studenti del capoluogo toscano e osserva: “La scuola non è stata e non è la causa di focolai e di contagi, si smetta di mettere al mondo della scuola la maglia nera dell’epidemia”.