Giuseppe Conte sembra intenzionato a chiudere allo sci. "Non possiamo permettere che la fine dell'anno diventi come Ferragosto”, spiega un ministro del governo, come riporta Repubblica. E Palazzo Chigi conferma: "Stiamo studiando un'iniziativa a livello europeo per prevenire le vacanze sulla neve”. Per anticipare e contrastare la terza ondata, dunque, l'Italia sceglie la linea dura per questo fine 2020. Insorgono però governatori delle Regioni e operatori commerciali

