Lituania, un aereo cargo della Dhl si è schiantato vicino all'aeroporto di Vilnius

Un aereo cargo della Dhl si è schiantato vicino all'aeroporto di Vilnius, in Lituania. L'incidente è avvenuto intorno alle 05:30 del mattino. Lo ha riferitoil portavoce dell'aeroporto. Secondo quanto riferito dai media locali il velivolo sarebbe finito contro un edificio residenziale di due piani e ha preso fuoco. Il velivolo – come su legge sull’account X di Lithuanian Airports che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga – si è schiantato a Liepkalnis. “I servizi comunali sono attualmente sul posto, insieme a un camion dei pompieri e una squadra di comando dall'aeroporto di Vilnius. Al momento le operazioni aeroportuali non sono interrotte”, scrive Lithuanian Airports sui social.

Almeno una vittima, l'aereo si è schiantato nei pressi di una casa

Il bilancio provvisorio dell’incidente aereo è, secondo quanto riportano media locali, di un morto e di due feriti. Salvo il pilota che è stato trasportato in ospedale. Lo ha riferito la Ltr, la televisione ufficiale del paese. Una casa privata a due piani ha preso fuoco, anche se non sono state segnalate vittime a terra. "Un membro dell'equipaggio è stato trovato senza segni vitali e altri due sono stati salvati e portati in ospedale", ha detto Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale di gestione delle crisi (Nkvc) del paese. Secondo il sindaco di Vilnius, Valdas Benkunskas, l'aereo ha attraversato il complesso della casa e si è schiantato nel cortile. "I 12 residenti della casa sono al sicuro e sono stati evacuati", ha aggiunto. L'aereo Boeing 737-476 (SF), operato da un appaltatore DHL, stava volando da Lipsia alla Lituania e fonti ufficiali hanno affermato che le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. L'aeroporto di Vilnius continua a funzionare normalmente, anche se alcuni voli hanno subito ritardi e un aereo diretto a Riga (Lettonia) è stato cancellato.