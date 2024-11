Usa, aereo colpito da pallottole al decollo a Dallas: indagini

Il volo della Southwest Airlines non è decollato ed è tornato al terminal, dove i passeggeri sono stati sbarcati

Un aereo di linea della Southwest Airlines è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco vicino alla cabina di pilotaggio durante la fase di decollo dall'aeroporto di Dallas, in Texas. Lo fa sapere la Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità aeronautica civile Usa. Il volo non è decollato ed è tornato al terminal, dove i passeggeri sono stati sbarcati e nessuno è rimasto ferito. "Durante lo spostamento per il decollo al Dallas Love Field Airport, il volo Southwest Airlines 2494, diretto a Indianapolis, è stato colpito da armi da fuoco nelle vicinanze della cabina di pilotaggio", scrive la Faa su X.