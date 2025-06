Presentato alla Casa Bianca nuovo ritratto ufficiale di Trump

Economia

Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. La sospensione entrerà in vigore 'entro il 14 maggio'. Ma si tratta di una marcia indietro di Trump? O di una tattica del presidente americano? E come è andata modificandosi la curva delle tariffe nell’ultimo periodo? Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 12 maggio