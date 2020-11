Il microbiologo ribadisce la propria posizione sul farmaco che nei giorni scorsi ha scatenato diverse polemiche: "Stando a quanto si sa al momento, non me lo farei. I difetti stanno nella procedura affrettata per l'approvazione"

"Non ho cambiato posizione: non sarò a favore del vaccino contro il Covid a meno che non vengano pubblicati i dati". Il microbiologo Andrea Crisanti, intervenuto a Sky TG24, ribadisce la sua posizione dopo le polemiche per le sue parole sul vaccino. "I difetti stanno nella procedura affrettata per l'approvazione del farmaco", ha ribadito il professore dell'università di Padova. E sul rendere o meno il vaccino obbligatorio spiega: "Non esiste che per un vaccino approvato con una procedura affrettata debba essere prevista l’obbligatorietà".