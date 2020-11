Covid, Cts contro le parole di Crisanti sul vaccino: "Inaccettabili"

Continuano le polemiche dopo le frasi del microbiologo, che sul vaccino aveva detto: a gennaio "senza i dati non me lo faccio". Il Comitato tecnico scientifico, nel resoconto della riunione di venerdì, sottolinea come in Italia e nel mondo vengano fatti “rigidissimi controlli”. E aggiunge che queste dichiarazioni sono da “censurare” sia per i contenuti “errati” sia per la “superficialità” con cui sono state pronunciate

Dopo le polemiche per le parole di Andrea Crisanti - che sul vaccino contro il Covid aveva detto: a gennaio “senza i dati non me lo faccio” - arriva anche la reazione del Cts. Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione di venerdì, ha bollato come “inaccettabili” le frasi del direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova.

Cts: parole Crisanti da “censurare” per contenuti “errati” e “superficialità” Nel resoconto dell’incontro, il Cts sottolinea come tutte le azioni che riguardano i vaccini, in Italia e nel mondo, “vengono fatte sotto rigidissimi controlli” da parte delle agenzie regolatorie internazionali e dell'Aifa. Aggiunge, quindi, che le dichiarazioni di Crisanti sono da “censurare” sia per i contenuti “errati” sia per la “superficialità” con cui sono state pronunciate. “Sarebbe opportuno – conclude il Comitato – evitare posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la scientificità della questione”.

Le parole di Crisanti La polemica è nata dopo che Crisanti, durante il Festival della divulgazione scientifica di "Focus", parlando dell’eventuale primo vaccino che arriva a gennaio ha detto: “Senza dati non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Ha aggiunto: “I vaccini funzionano, io sono favorevolissimo sia ben chiaro, ma questi vaccini sono stati sviluppati saltando la sequenza delle fasi 1, 2 e 3. Facendo fase 1, 2 e 3 in parallelo, di fatto ci si porta appresso tutti i problemi delle varie fasi. È vero che così si arriva prima, ma poi serve tutto un processo di revisione dietro, che non è molto facile da fare”. Più tardi, Crisanti ha dichiarato che le sue parole sono state strumentalizzate: “Oggi il vaccino non lo farei perché ci sono solo dati relativi agli annunci delle aziende e perché oggi non ci sono le conoscenze sufficienti. Quando la comunità scientifica l'avrà vagliato me lo faccio”.