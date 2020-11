1/19 ©Fotogramma

"Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio". È quanto ha detto il virolgo Andrea Crisanti, intervenuto al festival di Focus. Crisanti ha poi specificato: "Quando la comunità scientifica l'avrà vagliato me lo faccio, voglio che si approvato e voglio vedere i dati"

Crisanti: "Vaccino a gennaio? Io non lo farei"