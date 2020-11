Covid-19, vaccino somministrato a quasi un milione di persone in Cina

Sono quasi un milione le persone alle quali in Cina sono stati somministrati due candidati vaccini contro il Covid -19, ancora in fase sperimentale. Lo ha annunciato la compagnia farmaceutica cinese Sinopharm che li ha messi a punto, senza fornire dati clinici che ne dimostrino l’efficacia.

Covid, Cina: quattro vaccini in fase 3 di sperimentazione umana

Come riporta il The Guardian, i due vaccini sperimentati di Sinopharm sono tra i cinque candidati cinesi attualmente in fase di sperimentazione clinica internazionale.

Quattro di questi vaccini sono in fase 3 di sperimentazione umana, l'ultima prima della possibile approvazione. In particolare i due candidati messi a punto da Sinopharm sono attualmente in fase di test (fase 3) in una decina di Paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Argentina, Perù, Egitto e Giordania. Inoltre, di questi quattro vaccini almeno tre candidati sono stati approvati per l'uso di emergenza al di fuori degli studi clinici e alcuni Governi locali avrebbero permesso ai residenti di prendere il vaccino Sinovac. Dalla scorsa estate, infatti, la Cina ha consentito la somministrazione di vaccini non ancora approvati, per casi ritenuti urgenti, come dipendenti e studenti che si recano all'estero, o anche lavoratori particolarmente esposti, come gli infermieri.

Notizie incoraggianti arrivano anche dai candidati vaccini messi a punto da BioNTech-Pfizer e Moderna. Il 19 novembre, la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen alla fine della videoconferenza con i leader Ue ha annunciato che l’agenzia europea per i farmaci (Ema) potrebbe dare l'autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini di BioNTech-Pfizer e Moderna nella seconda metà di dicembre, "se tutto procederà senza problemi". “Abbiamo appreso dall'esperienza di questa estate che uscire da un'ondata è difficile, e se si è troppo frettolosi nell'allentare le misure c'è un impatto molto negativo sulla situazione epidemiologica. Dobbiamo gestire le cose adeguatamente", ha dichiarato Von der Leyen. "Faremo una proposta per un approccio graduale e coordinato per l'allentamento delle misure di contenimento, questo per evitare il rischio che ci sia un'ulteriore ondata", ha poi aggiunto, precisando che si sta "lavorando a una campagna di vaccinazione, sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda l'importanza dei vaccini. Significa proteggersi, è una questione di solidarietà".