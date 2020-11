Vaccino Covid, Ue: possibile ok a Moderna e Pfizer entro fine anno

Lo ha comunicato la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen alla fine della videoconferenza tra i leader dell'Ue. Sarà compito dell'Ema autorizzarne la commercializzazione. In merito alle restrizioni per contenere i contagi, serve allentare le misure seguendo "un approccio graduale e coordinato per evitare il rischio di un'altra ondata". E per quanto riguarda i test rapidi, "la loro sensibilità deve essere sopra l'80%"

L'agenzia europea per i farmaci (Ema) potrebbe dare l'autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini di BioNTech-Pfizer e Moderna nella seconda metà di dicembre, "se tutto procederà senza problemi". Lo ha comunicato la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen alla fine della videoconferenza tra i leader Ue (COVID, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

"Allentare le restrizioni in modo graduale" leggi anche Covid, Arcuri: "Vaccino a gran parte popolazione a settembre 2021" "Abbiamo appreso dall'esperienza di questa estate che uscire da una ondata è difficile, se si è troppo frettolosi nell'allentare le misure c'è un impatto molto negativo sulla situazione epidemiologica. Quindi dobbiamo gestire le cose adeguatamente", ha evidenziato Von der Leyen. "Faremo una proposta per un approccio graduale e coordinato per l'allentamento delle misure di contenimento, questo per evitare il rischio che ci sia un'ulteriore ondata", ha continuato, precisando che le istituzioni europee stanno "lavorando a una campagna di vaccinazione sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda l'importanza dei vaccini. Significa proteggersi, è una questione di solidarietà".

"Non abbiamo discusso del vaccino russo" approfondimento Coronavirus, Lancet: il vaccino russo Sputnik V produce anticorpi Von der Leyen ha aggiunto che i leader Ue non hanno discusso del vaccino russo Sputnik V. "Sappiamo che la vaccinazione è questione di sicurezza e fiducia", che sussiste "solo quando applichiamo il principio di trasparenza. È fondamentale che ogni vaccino utilizzato segua il processo di approvazione presso l'Ema", ha poi sottolineato.