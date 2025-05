Elezioni Polonia, al ballottaggio vanno Trzaskowski e Nawrocki

Il sindaco di Varsavia filoeuropeo Rafal Trzaskowski e lo storico nazionalista Karol Nawrocki si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali in Polonia il primo giugno, dopo il testa a testa al primo turno ieri. Secondo un sondaggio condottao da Ipsos per la televisione pubblica Tvp, Trzaskowski ha ottenuto il 31,2% dei voti, rispetto al 29,7% del signor Nawrocki, candidato sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS, conservatore) del presidente uscente Andrzej Duda. "Questo risultato dimostra quanto dobbiamo essere forti e determinati", ha detto Trzaskowski ai sostenitori allo stadio di Sandomierz, nella parte orientale del Paese.

Cresce l'estrema destra

Il voto ha evidenziato l'ascesa dell'estrema destra, con due rappresentanti, il deputato libertario Slawomir Mentzen e l'eurodeputato antisemita Grzegorz Braun, che hanno ottenuto insieme quasi il 22% dei voti. Il voto è decisivo per il futuro del governo centrista e filoeuropeo del primo ministro Donald Tusk, in carica dal 2023. La posta in gioco è alta anche per quanto riguarda il diritto all'aborto e i diritti delle minoranze sessuali. Il candidato nazionalista ha ringraziato i suoi elettori, affermando che una vittoria al secondo turno impedirebbe all'attuale coalizione di "monopolizzare" il potere in Polonia.