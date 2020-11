Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 19 novembre

Sono 36.176 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 34.283 ), a fronte di 250.186 tamponi giornalieri effettuati (ieri 234.834), con la percentuale di positivi al 14,4% (ieri 14,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 653 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.712 (+42).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.308.528. Le vittime, in totale, sono 47.870, con 653 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, in un giorno, sono 17.020, per un totale di 498.987. I ricoverati con sintomi sono 33.610 (+106). Sono invece 724.349 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 19.724.527, in aumento di 250.186 rispetto al 18 novembre. I casi testati sono finora 11.882.821 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che a seguito delle comunicazioni pervenute dai laboratori privati, i nuovi casi includono 196 positività comprese nel periodo dal 28 ottobre al 15 novembre. La Regione Piemonte comunica che il numero di tamponi odierno è sensibilmente superiore alla media giornaliera di tamponi effettuati in Piemonte perché include il caricamento di una quota di dati relativa agli screening effettuati nei giorni scorsi all’interno delle Rsa.