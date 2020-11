Covid, più contagiosi nei primi 5 giorni dopo i sintomi. Lo studio

Il livello di contagiosità potrebbe essere più elevato nei primi cinque giorni dalla comparsa dei sintomi del coronavirus. Una considerazione che emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Lancet Microbe, condotto dagli esperti dell'università di St. Andrews, che ha esaminato in modo specifico le persone infette da Covid-19 ricoverate in ospedale. "Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gamma di sintomi legati alla malattia, compresi quelli lievi – sostiene l’autore, Muge Cevik - i nostri risultati sono rilevanti per il periodo di autoisolamento per le persone con Covid-19 confermato e non si applicano alle persone in quarantena per via del contatto con soggetti positivi".