Oms: “Ci preoccupa l’impatto psicologico della chiusura delle scuole”

Il possibile impatto psicologico di una chiusura prolungata delle scuole solleva non poche preoccupazioni all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che si vanno a unire a quelle relative all’eventuale dispersione scolastica. È per questo motivo che gli esponenti dell’agenzia Onu hanno sottolineato l’importanza del mantenimento della didattica in presenza durante il loro incontro, in videoconferenza, con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Quest’ultima aveva sollecitato un confronto sulle misure intraprese dai diversi Paesi in ambito scolastico e sulle evidenze legate sia al contagio in età scolare che ai rischi collegati alle chiusure. Durante il meeting, i rappresentanti dell’Oms hanno espresso apprezzamento nei confronti delle politiche adottate dal governo italiano.