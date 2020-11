Covid-19, in Italia 28.337 nuovi contagi: i dati regione per regione

10/21 ©Getty

È di 2.665 positivi su poco più di 13mila tamponi in 24 ore il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna. Aumenta in regione anche la quota delle vittime del Covid-19, 38 persone. La pressione sui reparti ospedalieri non diminuisce: in terapia intensiva si contano 8 ricoveri in più, per un totale di 249 pazienti, mentre negli altri reparti sono entrate altre 72 persone (per un totale di 2.666). La situazione dei contagi vede in testa la provincia di Bologna con 562 nuovi casi in 24 ore