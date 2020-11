Covid Usa, Fda autorizza uso del cocktail di anticorpi di Regeneron

La Food and Drug Administration ha concesso il via libera d’emergenza per il trattamento che lo scorso ottobre è stato somministrato al presidente Donald Trump. Secondo l'azienda farmaceutica che lo produce, questa terapia riduce in modo significativo i livelli di carica virale e dimezza i casi in cui sono necessarie ulteriori cure mediche

Il cocktail di anticorpi di Regeneron

leggi anche

Covid, Pfizer chiede all’Fda l'autorizzazione per il vaccino negli Usa

Il trattamento sperimentale è il secondo di questo tipo a essere approvato dalla Food and Drug Administration (Fda): lo scorso 9 novembre, infatti, era arrivato il via libera per il farmaco simile della Ely Lilly. La Regeneron Pharmaceuticals Inc., con sede a New York, sostiene che la sua terapia con cocktail di anticorpi per Covid-19 riduce in modo significativo i livelli di carica virale e dimezza i casi in cui sono necessarie ulteriori cure mediche.