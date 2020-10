Trump positivo al Covid-19 con la moglie Melania, le ultime news. LIVE

I dubbi sulla gestione dell'emergenza

La donna si è messa in quarantena già sull’Air Force One nel viaggio di ritorno ed è risultata positiva ieri, ricorda Cnbc. Il presidente si è comunque recato, sempre ieri, in New Jersey per un appuntamento di raccolta fondi e subito dopo, in serata, si è messo in quarantena con la moglie e ha cancellato l'evento elettorale previsto per oggi in Florida. La vicenda ha sollevato dubbi negli Usa sulla gestione dell'emergenza alla Casa Bianca, visto che - secondo Cnn - un gruppo di funzionari sapeva già ieri mattina della positività di Hicks ma non è stato annullato il viaggio in New Jersey, né la conferenza stampa - senza mascherina - della portavoce Kayleigh McEnany. Avere un accesso costante ai tamponi come Trump, ha avvertito il dottor Reiner, non evita il contagio. "È impossibile testare tutti ogni singolo giorno con il numero di persone che lavora alla Casa Bianca", ha aggiunto.