Congo, continuano i conflitti: bombardato il reparto di neonatologia

Le truppe sudafricane sono dispiegate nell'ambito delle missioni di pace del Sadc, il Southern African Development Community, e delle Nazioni Unite “I due capi di Stato hanno concordato sull'urgente necessità di un cessate il fuoco e della ripresa dei colloqui di pace da parte di tutte le parti in conflitto”, si legge in un post sui social media. Il Ruanda viene accusato di volere conquistare una parte della Rdc, territorio ricco di minerali. Nella capitale Kinshasa, all'estremità opposta del paese africano, manifestanti hanno attaccato le ambasciate del Ruanda, della Francia, del Belgio e degli Stati Uniti. Il governo keniota ha annunciato che Kagame e il presidente congolese Felix Tshisekedi parteciperanno ad un vertice di crisi sul conflitto domani.

Colpito un reparto di neonatologia

“La situazione umanitaria è deplorevole. È stato bombardato il reparto di neonatologia dell’ospedale generale Charité Maternelle che ha causato la morte di neonati”, ha dichiarato il vescovo di Goma monsignor Willy Ngumbi Ngengele in un messaggio diffuso dal Sir, nel quale descrive la situazione a Goma e nella provincia del Nord Kivu. Il vescovo lancia un appello alle parti coinvolte nel conflitto armato e alla popolazione per “il rispetto assoluto della vita umana e delle infrastrutture private e pubbliche, in virtù della dignità umana e del diritto internazionale”. In particolare, chiede di “garantire la protezione della vita, l’accesso ai servizi di base e di evitare le violenze sessuale”. Monsignor Ngumbi Ngengele assicura “la vicinanza e compassione della Chiesa cattolica ai feriti e alle famiglie delle vittime” ed esorta ogni persona di buona volontà a prestare l’aiuto necessario a chiunque sia nel bisogno.