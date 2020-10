Trump curato con terapia sperimentale della newyorchese Regeneron

Il “cocktail” somministrato a Trump



Dal mese scorso, la società sta sperimentando il "cocktail" di anticorpi REGN-COV2, con l'obiettivo duplice di curare le persone affette dal Covid-19 e di prevenire l'infezione da coronavirus. I primi risultati sono stati annunciati appena quattro giorni fa in uno studio che è in attesa di pubblicazione. Stando a quanto comunicato, sui primi 275 pazienti non ospedalizzati arruolati la terapia avrebbe prodotto una chiara riduzione della carica virale (e dei sintomi) nel giro di una settimana, anche nei soggetti con una scarsa risposta immunitaria autonoma, utilizzando la dose massima prevista, proprio quegli 8 grammi somministrati anche a Trump. Questo dimostrerebbe l'efficacia del ruolo di “supplenza" degli anticorpi policlonali quando l'organismo non riesce a reagire da solo, ma c’è da tenere in considerazione che siamo in una fase primordiale del progetto e si attendono i risultati dello studio di fase 2-3 su 1.300 pazienti non ospedalizzati, cui si affiancano uno studio sempre di fase 2-3 condotto sugli ospedalizzati, uno di fase 3 in Gran Bretagna e un altro di fase 3 per la prevenzione del contagio intrafamiliare.