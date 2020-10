Covid-19: gli anticorpi calano dopo 3 mesi dai sintomi. Lo studio

Secondo un nuovo studio canadese condotto dai ricercatori dell’Héma-Québec blood center il livello di anticorpi prodotti dal corpo umano a seguito dell'infezione da coronavirus potrebbe cominciare a diminuire a distanza di tre mesi dalla comparsa dei sintomi della patologia. Ragion per cui, secondo gli autori il plasma da usare come terapia nei pazienti più gravi andrebbe raccolto entro una precisa finestra temporale. I risultati dello studio, descritti sulle pagine della rivista specializzata Blood, potrebbe far ancora più luce sulla comprensione delle risposte degli anticorpi al coronavirus, fornendo così informazioni fondamentali sia per lo sviluppo di un vaccino contro la malattia, sia per la tempistica con cui vanno condotti i test sierologici per conoscere la diffusione del coronavirus.