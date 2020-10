Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

In Usa oltre 206.800 morti e 7,22 milioni di casi

Gli Stati Uniti mercoledi' hanno raggiunto la cifra di 7.227.779 casi confermati di coronavirus SARS-CoV-2 e 206.859 morti per Covid-19, secondo il conteggio indipendente della Johns Hopkins University. Anche se New York non e' piu' lo Stato con il maggior numero di infezioni, e' ancora il piu' colpito in termini di decessi negli Stati Uniti con 33.153, piu' del Peru', della Francia o della Spagna. Solo a New York sono morte 23.823 persone. New York e' seguita per numero di vittime dalle vicine New Jersey (16.122), Texas (15.994), California (15.857) e Florida (14.317).