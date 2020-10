14/15 ©Ansa

In Sardegna, con i primi positivi al Covid-19 in paese (4 in pochi giorni) e diversi in attesa di tampone, anche il Comune di Orotelli, nel Nuorese, corre ai ripari per prevenire il dilagare dell'epidemia. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale a partire dall'1 ottobre si dispone l'uso della mascherina h24 anche all'aperto. Con queste restrizioni Orotelli si aggiunge ai quattro che hanno dato una stretta ancora maggiore per contenere i contagi: Orune, Aidomaggiore, Gavoi e Seui, tutti in semi-lockdown