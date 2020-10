Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Carnival Cruise annulla molte crociere da porti Usa

La Carnival Cruise Line, con sede in Florida, ha ieri dichiarato che avrebbe annullato la maggior parte delle sue crociere in partenza dai porti degli Stati Uniti fino alla fine dell'anno. Fanno eccezione le crociere in partenza dai porti di Miami e Port Canaveral, entrambi in Florida. Carnival ha fatto l'annuncio a seguito della decisione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) "di estendere il suo divieto di navigazione" alle navi che trasportano almeno 250 passeggeri, ha detto la compagnia in una nota.