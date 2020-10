Cashback, per la restituzione del 10% servono 50 operazioni a semestre

Chi effettua pagamenti elettronici potrà avere un rimborso del 10% della spesa per un massimo di 300 euro. Per ottenerlo, però, bisognerà aver accumulato almeno 50 transazioni nel semestre. L’esecutivo starebbe anche lavorando a ulteriori misure per eliminare le commissioni sulle spese inferiori a 5 euro, per incentivare l'utilizzo delle carte anche per acquisti di bassa entità, come per esempio il caffè al bar