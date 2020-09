Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che, accanto al meccanismo del cosiddetto cashback (il rimborso del 10% degli acquisti effettuati con bancomat o carte di credito) arriverà anche un super premio "fino a 3mila euro" ai primi 100mila cittadini che avranno passato più volte le carte per i pagamenti. Per questo meccanismo conterà il numero di operazioni e non la cifra