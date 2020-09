L'estate è finita, il bonus vacanze no: lo ha chiesto solo uno su tre

Il bonus vacanze continua a faticare. Il sussidio pensato per aiutare il settore turistico in questa estate pandemica ha infatti raggiunto una platea ben minore rispetto a quella prospettata dal governo. Almeno per ora. I numeri diffusi da PagoPA sono chiari: ad aver ricevuto il bonus sono state 1 milione e mezzo di famiglie, e 656mila di queste lo hanno utilizzato come forma di pagamento in hotel, campeggi, villaggi turistici. Cosa significano questi numeri? Che solo il 30 per cento delle famiglie che il governo si attendeva utilizzassero il bonus lo ha richiesto. E meno della metà di questi, il 13,5 per cento, lo ha speso.

Questi numeri sono frutto del bonus tracker di Sky TG24, che da mesi monitora quanti soldi di bonus e aiuti pubblici arrivano all'economia reale.