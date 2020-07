2/22 ©Ansa

Il bonus può essere utilizzato nelle imprese turistiche ricettive che gestiscono alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, come resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast

Bonus vacanze, il 30,8% delle strutture non lo accetta