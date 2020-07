Bonus vacanze, il 30,8% delle strutture alberghiere non lo accetta

Il dato emerge da un'indagine sull'impatto dell'emergenza Covid-19 realizzato con Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche), su un campione rappresentativo di oltre 2000 imprese ricettive, interpellate attraverso le Camere di Commercio. Il 15% delle aziende non ha ancora riaperto i battenti per la stagione estiva e il 98,4% ritiene di dover ridurre gli addetti

Secondo l'indagine, inoltre, il 15% delle strutture alberghiere ed extralberghiere non ha ancora riaperto i battenti per la stagione estiva. Che si prospetta critica anche sotto il profilo occupazionale, con il 98,4% delle imprese che ritiene di dover ridurre gli addetti - fissi e stagionali - rispetto allo scorso anno.

Viaggi: 15 consigli per una vacanza sostenibile in Italia

Ad agosto prenotato solo il 36,6% delle camere



leggi anche

Bonus vacanze 2020, la guida per richiederlo tramite l'App IO

A determinare la scelta di restare ancora chiusi sono gli elevati costi di adeguamento imposti dalle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico (segnalati dal 46% delle realtà che non hanno riaperto in Italia), e le scarse prenotazioni (indicate dal 34% delle imprese ancora non operative). Nel mese di agosto, infatti, solo il 36,6% delle camere disponibili nelle strutture ricettive del Paese è al momento prenotato, con una marcata differenziazione a livello territoriale: nelle regioni centrali la percentuale si attesta intorno al 40%, mentre nel Nord Ovest scende al 29,3%. Il Sud e le isole vedono quasi il 34% delle camere prenotate.