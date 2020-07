Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Superati i 12 milioni di contagi nel mondo

Sono oltre 12 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo: lo rileva la Johns Hopkins University, dopo che gli Stati Uniti avevano superato i tre milioni di casi, a cui si sono aggiunti altri 55 mila positivi nelle ultime 24 ore. Intanto il presidente Trump preme per riaprire delle scuole. In Italia, ieri, contagi in risalita mentre aumentano i timori per i casi 'importati': per la prima volta dei viaggiatori, 165 bengalesi, sono stati respinti alla frontiera degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. A Bergamo non ci sono piu' affetti dal Covid in terapia intensiva. In Lombardia, il cognato del governatore Fontana e' indagato per presunte irregolarita' in alcune forniture ospedaliere.