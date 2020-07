Coronavirus, quando Bolsonaro parlava di “influenzetta”. VIDEO

Il presidente brasiliano, risultato positivo al Covid-19, durante la pandemia aveva criticato l’Oms e, a proposito della pandemia, aveva attaccato: “Non ci sono prove di nulla”. In diverse occasioni il leader ha minimizzato l’emergenza con frasi come “Sto commettendo un crimine, organizzo una festa” o “Piango i morti, cosa vuoi che faccia? Tutti dobbiamo morire prima o poi”

Mentre in Brasile le vittime di Covid-19 superano quota 66mila, più della metà di tutta l’America Latina, non si spegne l’attenzione sul presidente Jair Bolsonaro, risultato positivo al coronavirus. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, soprattutto per lo scetticismo che il leader ha dimostrato durante la pandemia e il suo minimizzare l’emergenza. “Sono Messia di nome, ma certo non posso fare miracoli”, ha detto una volta. “Sto commettendo un crimine, organizzo una festa. Farò un barbecue sabato”, ha ironizzato in un’altra occasione (GUARDA IL VIDEO CON TUTTE LE FRASI).