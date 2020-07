5/15 ©Ansa

Il 18 marzo, Bolsonaro si lancia in una delle sue dichiarazioni che fanno discutere. "L'Italia è un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti...", dice il presidente, mentre il nostro Paese, in quei giorni, viene travolto dalla pandemia