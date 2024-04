Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha affrontato il tema del nucleare in Italia. "In Italia non bisogna ripartire da zero, abbiamo mantenuto livelli alti di conoscenze nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca", ha detto

"L'obiettivo al 2050 è la decarbonizzazione totale, la scala è lunga bisogna fare uno scalino per volta. Il primo è quello del carbone, poi il petrolio e poi produrre energia pulita con le rinnovabili, che sono il biotermico, l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico e, per dare continuità, il percorso è anche il nuovo nucleare". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha affrontato il tema del nucleare in Italia. Ospite della trasmissione radiofonica 'Non stop News' su Rtl 102,5, il ministro ha parlato della produzione di energia nucleare in Italia sostenendo che “non bisogna ripartire da zero, perché la cosa rilevante è che il Paese di Enrico Fermi ha mantenuto livelli alti di conoscenze, nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca”.