La presidente del Consiglio ha dato l’annuncio in un videomessaggio trasmesso dai canali di Palazzo Chigi: “Sono onorata di annunciare la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7. È la prima volta che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette e questo non può che rendere lustro all’Italia e all’intero G7”. La presidenza italiana del G7 "intende valorizzare il percorso "promosso dalla Santa Sede" sull'Intelligenza artificiale con la "Rome Call for AI Ethics" e "portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia" ha detto la premier Giorgia Meloni.