Sondaggio: Forza Italia supera Lega, è secondo partito centrodestra

Il sorpasso emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Fdi rimane il primo partito italiano con oltre il 27%, ma marzo ha visto la crescita di Fi (+1,3%): diventa la seconda forza della coalizione piazzandosi, col 7,9%, davanti a una Lega in flessione (7,5%). Stabili Pd e M5S. Si parla anche di Europa: il 52% degli italiani preferirebbe Draghi a Von der Leyen in Commissione. Per il 71% le decisioni prese in Ue incidono molto o abbastanza sulla vita quotidiana