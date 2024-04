La premier, nel capoluogo lucano al comizio del centrodestra a sostegno di Vito Bardi per le Regionali di domenica e lunedì, difende l’autonomia: “Responsabilizza la classe dirigente al Sud”. Poi rivendica l'unità del governo e attacca contro le "fake news": "Zizzania per rallentare l'attività"

"Finché il popolo italiano me lo chiederà non mi risparmierò per il lavoro", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Potenza, nel comizio a sostegno del candidato del centrodestra Vito Bardi per il voto regionale di domenica e lunedì. Di ritorno dal Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, la premier ha difeso le misure del governo dall'economia all'occupazione fino alla sanità: "L'Italia non è più fanalino di coda". Poi bolla come "fake news" le voci sulle liti all'interno dell'esecutivo.