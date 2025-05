Meloni: "Al via il bando per le case popolari a Caivano"

Videomessaggio della presidente del Consiglio in occasione della pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde: "Abbiamo riportato la legalità". E annuncia interventi anche in altre città

"Oggi sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano. È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che era stati costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva più un tetto sulla testa ma che negli ultimi quarant'anni sono stati del tutto abbandonati". Lo annuncia la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione della pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde di Caivano.