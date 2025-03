Le altre Caivano: la lotta alla mafia di Orta Nova

Il Comune nel Foggiano, già sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 2023, si trova ora tra le aree a cui il Governo applicherà il modello Caivano. Il commissario Angelo Caccavone promette “progetti per i giovani”. Ma la comunità non si sente ascoltata: “Vogliamo solo spiegare quali sono le nostre esigenze alle istituzioni, ma ancora non rispondono alle nostre lettere”