L’ultima novità sull’omicidio di Chiara Poggi riguarda l’impronta trovata vicino al corpo della vittima e attribuita ora ad Andrea Sempio. “L’andamento del processo ad Alberto Stasi è stato altalenante. Per due volte chi doveva giudicare ha interpretato gli indizi e le prove come non sufficienti. Poi si è arrivati alla sua condanna. Un ragionevole dubbio, a mio modo di vedere, c’è sempre stato”, a Sky TG24 il giornalista del Post e autore del podcast Indagini Stefano Nazzi