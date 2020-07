Il Bollettino della Protezione civile: in un giorno si contano 229 nuovi contagi in più e 12 morti. Il numero totale dei positivi, da inizio pandemia, è salito a 242.363, il numero complessivo dei deceduti è 34.926. In Italia contagi in risalita mentre aumentano i timori per i casi 'importati'. 165 bengalesi sono stati respinti negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Speranza: "Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio". Oltre 12 milioni le persone contagiate nel mondo.