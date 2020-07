Coronavirus, nel Lazio indice Rt sale a 1,13: rischio moderato

Nel Lazio l’indice Rt è salito a 1,13 facendo così segnare un livello di rischio moderato. Lo comunica l'Unità di Crisi regionale sottolineando che dei 23 nuovi casi di Coronavirus registrati, 11 sono di importazione e di questi 8 con link di ritorno dal Bangladesh, uno dal Nicaragua e due di ritorno da Milano. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)ù

Oltre 2.500 tamponi a comunità bengalese

Nel frattempo, sono più di 2.500 i tamponi eseguiti ai componenti della comunità bengalese della Capitale, all'interno della quale sono stati riscontrati, a ieri, 14 casi di covid19, di cui otto riconducibili allo stesso nucleo familiare e legati ai rientri. "Questo dato conferma l'importanza dell'azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh", ha spiegato l'Unità di crisi, rimarcando l'importanza della "collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di Roma e l'Ambasciata in Italia, la quale sta offrendo la massima collaborazione". Tutte le persone risultate positive sono state messe in isolamento.