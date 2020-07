Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Disney World riapre in Florida, Texas verso lockdown

Disney World riapre oggi in Florida dopo 4 mesi di chiusura per il coronavirus mentre il Texas rischia un nuovo lockdown. "Se il coronavirus non rallenta, il prossimo step dovra' essere un lockdown", avverte Greg Abbott, governatore dello Stato della stella solitaria dove i ricoveri per il Covid per la prima volta hanno superato quota 10.000 e dove ieri ci sono stati altrettanti nuovi casi e 95 morti. In Florida, dove e' volato ieri il presidente Donald Trump per una raccolta fondi senza praticamente menzionare il Covid-19, sono stati registrati altri 11.433 contagi, per un totale d 244.151, e altri 93 decessi che portano il bilancio a 4.102.